Les planches de Deauville construites en 1923 fêtent leur cent ans d'existence

Les planches de Deauville sont mythiques. Les premières ont été posées en 1923. Cent ans après, ce lieu incontournable de la ville est devenu prisé des touristes, propulsé par le cinéma, le festival du cinéma américain mais aussi les tournages qui ont eu lieu comme Un homme et une femme de Claude Lelouch en 1966.

Des planches légendaires

Au départ, ces planches faisaient 444 mètres de longueur. Elles ont été étendues pour atteindre les 643 m. "C'est la première fois que l'on marche sur les planches", témoignent Philippe et Nadine venus de Belgique. "C'est un endroit mythique et pour des amateurs de cinéma comme nous c'est incroyable. J'ai vu le nom Al Pacino et je me dis que je marche sur les pas d'Al Pacino là", sourit Philippe.

Mais les planches ne se limitent pas qu'au cinéma pour Bénédicte. "Je suis presque née ici", sourit cette Deauvillaise. "Mes parents se sont connus ici, ils se sont mariés, c'était déjà les planches à l'époque, j'ai plein de photos", ajoute-t-elle. "Les planches ce n'est pas seulement les noms des acteurs sur les cabines, c'est venu après ça, c'est l'ambiance du lieu, les cabines en tant que telle, les parasols, l'espace", décrit Bénédicte.

Une célébration en grande pompe en 2024

Pourtant, c'est bien le septième art qui attire les visiteurs. "Tous les jours, nous voyons des gens faire des photos. Avec le festival du cinéma américain et les artistes qui viennent mettre leur nom sur les cabines", constate Lubin, un saisonnier. Pour la célébration officielle des 100 ans en 1924, la mairie prévoit les choses en grand. "Beaucoup de chemin a été parcouru", se réjouit le maire Philippe Augier.

"C'est en cours de construction. On va célébrer les planches, les bains de mer, les personnalités qui ont foulé les planches, pour quelles raisons, à quelle époque, etc", décrit le maire de Deauville. "Un peu comme on l'avait fait pour les 150 ans de la ville où on avait décidé de faire un événement par jour et finalement on en a fait 490 dans l'année. Ce sera l'esprit du centenaire des planches", conclut Philippe Augier.