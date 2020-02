Les plus beaux musées de France comme si vous y étiez : découvrez le nouveau musée numérique de Vierzon

Les plus beaux tableaux du monde à voir tout près de chez vous : c'est possible, depuis ce week-end, grâce au musée numérique de Vierzon. En partenariat avec La Villette, une "Micro-Folie" vous permet de découvrir des œuvres souvent inaccessibles au plus grand nombre.

Vierzon, France

Plus besoin de monter à Paris pour admirer la Joconde, la Liberté guidant le peuple ou encore le Radeau de la Méduse. Plus besoin non plus d'aller jusqu'à Madrid pour voir le célèbre Guernica de Picasso ! À Vierzon, la ville vient d'inaugurer, ce week-end, un tout nouveau musée numérique à l'espace Maurice-Rollinat.

"C'est un vrai voyage dans les tableaux"

15 000 oeuvres défilent en continu sur un écran géant haute définition. Lorsqu'un visiteur est intéressé par l'une d'elles, il suffit d'utiliser une des 16 tablettes numériques mises à disposition, pour y trouver des informations supplémentaires, mais aussi zoomer sur tous les détails du tableau. "Je viens d'arriver et je découvre ça avec bonheur", sourit Emmanuelle, qui travaille au rayon culture d'une grande enseigne. "C'est comme si le tableau était à nous pendant quelques minutes." Elle s'attarde sur le Radeau de la Méduse (de Théodore Géricault), puis sur un portrait de Marie-Antoinette. "On agrandit et on peut voir de manière très précise les détails, en haute définition... C'est un vrai voyage dans les tableaux."

La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix) © Radio France - Lisa Guyenne

"On offre à n'importe qui l'accès à des œuvres majeures"

Un voyage qui a aussi transporté Marie-Christine, venue avec son petit-fils et son fils, plus par curiosité que par réel intérêt. Et pourtant : "C'est vrai que ce n'est pas trop mon dada, les peintures... Je n'ai jamais été au Louvre. Mais en étant sur place, c'est plus facile de s'y intéresser qu'en faisant 200 kilomètres." Voilà précisément la vocation de ce musée numérique : amener la culture près des gens. "On ouvre des portes", résume Patrick Debelleix, chef du service culture de la ville de Vierzon. "On propose des choses auxquelles l'individu lambda n'a pas forcément accès, parce qu'il n'a pas toujours les moyens. Ici, il va pouvoir les avoir là et avec une superbe qualité. On offre à n'importe qui l'accès à des œuvres majeures."

Le palais de Versailles, l'Opéra de Paris ou la Philarmonie sont également à découvrir

En plus des tableaux, le musée numérique propose aussi des visites virtuelles dans les grands monuments de France, "le Trianon ou le palais de Versailles par exemple", précise Patrick Debelleix, ou encore des extraits de représentations "à l'opéra Garnier ou à la Philarmonie de Paris". En plus du musée, la salle Maurice-Rollinat accueille aussi des expositions temporaires - en ce moment, un peintre local expose ses reprises de tableaux célèbres - et des ateliers de réalité virtuelle. L'entrée, elle, est totalement gratuite.

16 tablettes interactives sont à disposition du public © Radio France - Lisa Guyenne

► L'espace Maurice-Rollinat est ouvert du mercredi au samedi (9h-12h et 14h-17h30) et le dimanche (14h-17h30). Fermeture à 18h en été.