Les plus beaux villages de France sont en Vaucluse

L'association des 156 "plus beaux villages" de France est en assemblée générale ce week-end à Gordes. Les villages débattront de leur fréquentation touristique (35 millions de touristes chaque année) et de la lutte contre la désertification du centre des bourgs.

Il y a sept "plus beaux villages" de France en Vaucluse (Gordes, Ansouis, Lourmarin, Ménerbes, Roussillon, Séguret et Venasque).

À Gordes, l'assemblée générale des 156 plus beaux villages de France proposera des ateliers techniques : devenir un "plus beau village" se mérite, il faut répondre à 37 critères d’architecture et d'aménagement. La fréquentation touristique passe parfois du simple au double lorsqu'un village de moins de 2.000 habitants devient plus beau village de France.

Trente cinq millions de touristes visitent chaque année les plus beaux villages de France. À Lourmarin, le maire Blaise Diagne assure que le label n'a que des avantages car il contraint la commune a prendre soin de son patrimoine architectural et naturel.

Des villages peuvent être radiés de ce label car ils ne s’engagent pas suffisamment dans le respect des façades ou des toitures du village. mais surtout parce qu'ils ne prennent pas en compte l'accueil des touristes avec un parking des toilettes.

Les zones non-touristiques sont aussi importantes : le comité des "plus beaux villages" de France surveille particulièrement le développement anarchique des habitations et des lotissements autour du village.

Les "plus beaux villages" de France subissent - comme les autres - la désertification des centres des bourgs. Un atelier spécifique est prévu à Gordes ce week-end.

Le succès des "plus beaux villages" de France a suscité la naissance à Gordes d'une association des plus beaux villages de la Terre, avec villages jusqu'au Japon.