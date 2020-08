Les plus grands joueurs d'orgue ont rendez-vous à Poitiers cette semaine

C'est l'un des rares événements maintenus malgré l'épidémie de coronavirus, Poitiers accueille du 3 au 7 août la XIVe Académie internationale d'orgue. Trois professeurs mondialement connus dispensent pendant une semaine des masterclasses à quatorze stagiaires de tous les âges. "Cette académie, on a failli l'annuler cette année mais on a estimé que le contexte permettait malgré tout de la tenir", explique Olivier Houette, organiste titulaire de la cathédrale de Poitiers, professeur au Conservatoire à rayonnement régional et président d'Orgue à Poitiers, l'association qui organise l'événement.

"C'est très dur de jouer avec un masque"

Désinfection des claviers et port du masque obligatoire pour les professeurs et leurs élèves comme Ansel. Ce jeune musicien âgé de 20 ans, membre du conservatoire de Paris, est tombé dans l'orgue à l'âge de 8 ans. "Je devais m'inscrire au piano mais comme il n'y avait plus de place, on m'a inscrit en orgue et ça a été le coup de foudre".

"C'est très beau et très harmonieux" dit Myriam, une touriste francilienne

"Il y a beaucoup de curieux qui s'arrêtent en entendant les mélodies", se réjouit Ansel. Parmi ces spectateurs, Claire, une vacancière originaire de Bretagne : "Ah oui c'est une invitation à rentrer dans l'église, c'est très agréable. On ressent la hauteur des murs, c'est vraiment super d'avoir l'orgue qui joue au moment où on visite les lieux".

"On est pas si loin de l'esprit de la Star Académy puisqu'ici on apprend aux gens à progresser dans la pratique de leur instrument"

Sans surprise, dans "la ville aux cents clochers", "ici on a vraiment un terreau très favorable. On a des instruments qui sont très beaux, qui attirent les stagiaires", assure Olivier Houette, citant notamment l'orgue de la cathédrale connu dans le monde entier. Les recrutements de stagiaires ont toutefois été recentrés sur la France, crise sanitaire oblige.

Les élèves se produiront en concert à l'issue de leur semaine de masterclasse ce vendredi 7 août à 17h. La première partie aura lieu en l'église Sainte-Radegonde et puis en la cathédrale Saint-Pierre.