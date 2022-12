Les plus grands musées nationaux désormais accessibles depuis Beausoleil en numérique

Le ministère de la culture et la Villette qui portent le projet appellent cela une "micro-folie" : Beausoleil accueille désormais en centre culturel Prince Jacques un musée numérique. Il s'agit de plusieurs écrans, sur un espace de 100m2, pour accéder aux collections de certains des plus grands musées français : le Louvre, le Quai Branly ou encore le Grand Palais pour ne citer qu'eux. Le principe assez simple nous est expliqué par le maire Gérard Spinelli : "vous entrez dans le centre culturel, vous avez donc ces écrans dédiés. Vous pouvez découvrir les oeuvres et vous avez ensuite d'autres salles dans la ludothèque notamment avec des puzzles pour reconstituer les oeuvres que vous venez d'admirer." La volonté est notamment de cibler les plus jeunes. "Pour les enfants, on développe énormément leur sensibilité culturelle. On veut donner des émotions à ces enfants, il n'y a pas que les jeux vidéos ! "

La possibilité aussi d'exposer des oeuvres locales sur ces écrans

Cette micro-folie, qui existe déjà à Nice notamment, est inaugurée ce vendredi 9 décembre à Beausoleil. Coût total : 100.000 euros, financés pour moitié par le département des Alpes-Maritimes.

La ville prévoit déjà d'y faire venir les écoles avec les professeurs et animateurs périscolaires pour leur donner accès aux richesses de notre patrimoine culturel, et peut-être les inciter un jour à aller voir ces oeuvres en vrai !

Musée numérique