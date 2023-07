Les plus grands spécialistes de l'histoire napoléonienne sont à Boulogne, cette semaine

Napoléon a vécu deux ans et demi au château de Pont-de-Briques, où il a réuni huit Conseils des Ministres et signé des centaines de décrets.

Le coup d’envoi de ce Congrès International d'Histoire a été donné au Château de Pont-de-Briques, sur la commune de Saint-Léonard. Ce site, assez méconnu des Boulonnais eux-mêmes, a été la résidence principale de Napoléon pendant les deux ans et demi du camp de Boulogne, dont la finalité était d'envahir l'Angleterre. Il y a réuni huit Conseils des Ministres et signé des centaines de décrets, dont celui qui fixe les dimensions du drapeau français.

Ce château a pourtant bien failli disparaitre, en raison d'un projet de construction d'un rocade sur le site, en 1965. Il aura fallu la détermination de Fernand Beaucour, le père de Jérôme Beaucour, l'actuel président du Centre d'études Napoléoniennes, pour le sauver. En ouverture de ce XXème congrès, une plaque commémorative a été dévoilée.

Venus de toute l'Europe, des Etats-Unis et du Canada, des spécialistes de l'Empereur ont rendez-vous à Boulogne, cette semaine, pour un congrès. © Radio France - Matthieu Darriet

Stéphane Lelièvre est infirmier anesthésiste de métier, mais il est surtout passionné par l'histoire de l’Empereur. Il est Secrétaire de la Société de sauvegarde du château de Pont-de-Briques, où Napoléon a pris ses quartiers dans les années 1803-1805 : "Nous sommes sous le Consulat. Napoléon projette toujours l'invasion de l'Angleterre après la rupture de la paix d'Amiens qui était signée en 1802. L'Angleterre menacée va finalement trouver des alliances continentales, obligeant Napoléon à quitter le camp de Boulogne pour pénétrer au cœur de l'Allemagne et remporter la victoire décisive d'Austerlitz."

"Mais durant plus de deux ans et demi, Boulogne va devenir la capitale politique du pays, puisque de nombreux décrets y seront signés, poursuit Stéphane Lelièvre. Napoléon va y siéger avec son état-major militaire (en présence de l'armée d'invasion de l'Angleterre) mais aussi avec ses ministres qui seront présents, ici, pour recueillir les différents décrets. Et c'est aussi à Boulogne qu'a eu lieu la deuxième remise de la Légion d'honneur, après celle des Invalides."

Menacé de destruction pour laisser place à une rocade, le château de Pont-de-Briques a été sauvé en 1966. Napoléon y a vécu durant le camp de Boulogne. © Radio France - Matthieu Darriet

Après le sauvetage du château de Pont-de-Briques par son père, Jérôme Beaucour pousse aujourd'hui les élus locaux à créer un vrai parcours dédié à l’Empereur dans le Boulonnais. "Pour arriver à faire quelque chose, il faut avoir une vision globale, explique le Président du Centre d’études napoléoniennes. Il faut un effort collectif pour permettre d'avoir une présentation cohérente de l'ensemble des sites."

"A Pont-de-Briques, il y a le quartier général de Napoléon, mais il est passé aussi au palais impérial à Boulogne, un lieu qui serait plus adapté pour un espace muséographique. La pierre de Terlincthun est également un lieu de mémoire où il y a eu les premières Légion d'honneur et puis il y a la colonne de la Grande armée. On a plusieurs sites magnifiques, ce qu'il faudrait, c'est arriver à imaginer un parcours qui soit à la fois mémoriel, historique et qui présente un trait d'union entre toutes ces villes pour un projet touristique qui va contribuer au développement de la région. C'est un peu ça qu'on essaye de porter."

Dans le cadre de ce XXème Congrès International d'Histoire Napoléonienne, les conférences prévues toute cette semaine, à Boulogne, sont ouvertes au public gratuitement, à la bibliothèque des Annonciades à 18h30. La reconstitution d’un camp napoléonien est programmée samedi au château de Pont-de-briques.