Les plus grands voiliers du monde débarquent au Havre

Dans le cadre des festivités liées au 500 ans du Havre en 2017, la ville vient d'annoncer un événement majeur. En effet, elle accueillera en août prochain l'arrivée de la Tall Ships Regatta et verra se masser, dans son port, les plus grands voiliers du monde.

Les plus grands et les plus beaux voiliers du monde réunis au Havre, à la fin de l'été prochain (31 août - 3 septembre). La ville s'apprête en effet à accueillir, pour la première fois, l'arrivée d'une course mythique : la Tall Ships Regatta. Une double transatlantique composée de 5 régates, qui avant de faire escale en Normandie sera passée par Boston au Etats-Unis, par les Bermudes dans l'Atlantique Nord ou encore par Halifax au Canada, et qui jusque là ne s'était arrêtée que dans quatre villes françaises, depuis sa création en 1953 : Toulon, Brest, Cherbourg et Saint-Mâlo. Il s'agit donc d'un événement supplémentaire et majeur pour le port haut-normand, intitulé "Les grandes voiles du Havre", et qui s'inscrit lui aussi dans le cadre des festivités liées aux 500 ans de la ville, en 2017. Explications de Bertrand Queneutte, pour France Bleu Normandie :

Ecoutez : Bertrand Queneutte pour France Bleu Partager le son sur : Copier

Les bateaux se masseront dans le bassin Paul Vatine et dans le bassin de l'Eure. Les équipages défileront le 1er septembre dans la ville. Une parade sera organisée, au moment de leur départ le 3 septembre, de la sortie du port jusqu'au Cap de la Hève.

Le Marie-Fernand, voilier de 15 mètres construit au Havre en 1894 - Laurent Breard VDH

Guillaume Henry : "Ce sont des rassemblements qui génèrent un très grand flux de population. C'est un événement familial. Les voiliers sont parmi les plus beaux du monde, ils sont visitables gratuitement. Certains sont très rares et viendront pour la première fois au Havre."

Guillaume Henry est l'un des organisateurs d'un événement qu'il qualifie de majeur pour la ville :

Ecoutez : Guillaume Henry, pour France Bleu Partager le son sur : Copier

Le Gulden Leeuw, trois mâts neerlandais de 70 mètres - Gulden Leeuw

Jean-Baptiste Gastinne : "Les 500 ans ne pouvaient pas se faire sans un grand événement nautique. Certains voiliers font jusqu'à 100 mètres de long. Ils sont très spectaculaires, anciens et très beaux. Ils vont animer, avec leur équpage, la ville du Havre durant quatre jours."

Jean Baptiste Gastinne, vice président de la CODAH, chargé notamment du développement touristique, est au micro France Bleu de Bertrand Queneutte. Il n'imaginait pas célébrer les 500 ans sans célébrer l'identité maritime de la ville :

Ecoutez : Jean-Basptiste Gastinne, sur France Bleu Partager le son sur : Copier