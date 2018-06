Où se baigner en Lorraine cet été ?

Par Seina Baalouche, France Bleu Lorraine Nord et France Bleu Sud Lorraine

L'été est de retour en Lorraine, le soleil et la chaleur aussi et ce n'est pas près de s'arrêter. Mais pas de panique pour ceux qui voudraient enfiler les maillots et se rafraîchir, la Lorraine compte une quarantaine de sites naturels et contrôlés où la baignade est autorisée.