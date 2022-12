Les poitevins vont pouvoir de nouveau se baigner dans le Clain

A Poitiers la baignade dans le Clain sera de nouveau possible tous les jours de la semaine, à partir du 1er juillet et jusqu'au 31 août. Une baignade surveillée et gratuite.

vue depuis la berge où va naitre cette nouvelle baignade, en face l'ancienne baignade Jouteau © Radio France - Vincent Hulin Rendez-vous est pris pour le 1er juillet, c'est à ce moment-là que les poitevins pourront renouer avec l'ancienne baignade Jouteau qui était l'un des principaux lieux d'apprentissages de la natation pour des familles entières. Cette fois c'est sur l'autre rive de la rivière qu'un aménagement va voir le jour sur un site de 75m2 et qui pourra accueillir jusqu'à 70 baigneurs. Une baignade gratuite, surveillée et ouverte le soir jusqu'à 19h. Dans la rivière un aménagement avec des lignes d'eaux et des bouées pour délimiter la baignade avec 1,20m de profondeur. Le coût des travaux est estimé à 565.000 euros. La ville de Poitiers a acheté cette parcelle de 700m2 pour y aménager une zone de repos et de détente pour les baigneurs. © Radio France - Vincent Hulin