Les pompiers de l’Indre s’invitent au cirque Zavatta pour des exercices

Châteauroux, France

Dans l'enclos des autruches, deux pompiers et un membre du cirque Zavatta : "Les animaux sont en divagation, on doit les rentrer dans la remorque. Soit vous prenez la corde, sinon vous étendez les mains." Pendant près de deux heures, une demi-douzaine de pompiers de l'Indre sont présents. Ils s'arrêtent devant les cages des fauves.

Les pompiers de l’Indre s’invitent au cirque pour des exercices. © Radio France - Victor Vasseur

Dans le département, ils tous sont formés aux risques animaliers, c'est à dire qu'ils savent gérer les interventions avec des animaux, comme Patrice, il est pompier depuis 39 ans : "C’est très intéressant de pouvoir travailler avec des animaux sauvages. On est plus habitué à travailler avec des animaux de troupeaux, comme des vaches et des chevaux."

Patrice poursuit : "On a découvert que plutôt que de fuir, on va essayer de mettre les personnes à l’abri. Les cirques ont des cages amovibles. On va parquer non pas l’animal, mais les spectateurs."

Des rencontres pas si fréquente

Le cirque Zavatta a l'habitude de proposer cette rencontre avec des pompiers, comme à Laval, Bayeux, Cognac. C'est Vincent Justin qui donne les petits conseils : "On est une grande famille, comme un petit village. On a tous les types d’intervention ici. (…) Il y a des malaises, des blessures, des chutes."

Selon Vincent : "Quand des animaux s’échappent ou qui se blessent. On a besoin de moyens humains. Les dresseurs savent ce qui est à faire. Mais parfois on a besoin d’hommes, de matériel pour contenir l’animal."

Lors du transport aussi, il peut arriver qu’une remorque avec du bétail se trouve dans un accident. Comment on intervient ? Ce que l’on fait, et les risques par exemple. Vincent Justin, cirque Zavatta

C'est ce qui était arrivé il y a un an et demi. Un camion du cirque s'était mis en portefeuille sur l'autoroute. Les pompiers de l'Indre étaient intervenus. Mais la caravane ne transportait aucune bête.