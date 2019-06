Les portables interdits pour le show de Florence Foresti à Rennes

Rennes, France

"Merci d'éteindre vos portables pendant toute la durée du spectacle" l'invitation faite au début des représentations est parfaitement claire mais "elle est rarement respectée". Alors, pour toute la tournée de son nouveau spectacle "Epilogue", Florence Foresti interdit l'utilisation des téléphones portables. Pas question de consulter ses SMS ou d'enregistrer une vidéo d'une séquence du show de l'humoriste pour la publier sur les réseaux sociaux. Diogène production, l'organisateur des dates de Florence Foresti à Rennes a informé les spectateurs du dispositif Youndr qui va être mis en place.

"Le public laissera son téléphone dans une pochette scellée"

A l'entrée de la salle de spectacle qui affiche complet pour les deux soirs, les spectateurs devront laisser leurs smartphones dans une pochette fermée, et impossible à ouvrir durant tout le show de l'humoriste. 17 hôtesses seront présentes dès 18h30 à l'entrée du Liberté pour expliquer le dispositif Yondr, du nom de la société américaine qui l'a mis au point.

"Et si on refuse de laisser son portable ? On n'entre pas dans la salle !" la consigne est claire. En revanche, une fois le show terminé, la pochette sera démagnétisée, et vous pourrez reprendre une activité normale sur votre portable.