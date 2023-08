Les possédées de Louviers, héroïnes de la nouvelle bédé de Pascal Croci

C'est en écoutant une émission à la radio que Raphaël Tanguy, l'organisateur du festival de la BD d'Évreux et patron des éditions Varou, a découvert l'histoire des possédées de Louviers. "J'ai cherché sur internet et j'ai vu qu'il y avait de quoi faire une bonne bédé" raconte l'éditeur, qui a tout de suite pensé à Pascal Croci pour la réaliser, parce que "Pascal est toujours dans un univers un peu romantique, un peu gothique. Il aime bien dessiner les femme, je me suis dit qu'avec des religieuses, ça devrait bien coller". Pascal Croci confirme : "J'aime bien dessiner des filles, parce qu'en général, elles sont beaucoup plus élégantes que les garçons".

Planches originales des "Religieuses" de Pascal Croci © Radio France - Laurent Philippot

L'affaire des possédées de Louviers relate une série de cas de possessions qui a eu lieu au couvent Saint-Louis-Sainte-Élisabeth des Ursulines de Louviers, en 1643 jusqu'au procès en 1647. Au centre de l'intrigue, sorcellerie et affaires de mœurs légères, "une histoire de fesses" résume en souriant l'auteur qui a aussi lorgné pour son album de côté de "La Religieuse" de Denis Diderot et de la pièce de théâtre d'Arthur Miller "Les Sorcières de Salem".

Dans son album, Pascal Croci a voulu mettre en avant "le lynchage un peu facile à l'époque, le traitement des personnes considérées comme sorcières et qu'on allait brûler sur un bûcher" et fait un parallèle avec notre époque actuelle "où on revient à une sorte de chasse aux sorcières".

Les planches originales exposées chez BD Lib

La librairie ébroïcienne BD Lib propose, jusqu'à début septembre, une exposition des planches originales de "Religieuses". "Ce sont des dessins magnifiques" estime le libraire Didier Dupont, "il nous sort un très bel album qui a une connotation normande avec ce fait divers qui a inspiré l'histoire".

Les planches sont exposées à l'atelier de BD Lib © Radio France - Laurent Philippot

"Religieuses" de Pascal Croci est disponible aux éditions Varou, sur le festival BD d'Évreux et dans toutes les bonnes librairies.