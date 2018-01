Prat Peyrot, Valleraugue, France

La station de ski de Prat Peyrot a ouvert ses premières pistes de ski de fond, samedi 13 janvier. Quatre pistes vertes pour quatre kilomètres de descente dans la poudreuse, sans oublier l'espace luge et les pistes écoles tout aussi accessibles. Une ouverture plus tôt que l'an dernier : en 2017, la station a ouvert fin janvier. D'autant plus que Prat Peyrot avait ouvert à Noël pour les raquettes et le domaine nordique.

Prat Peyrot, la station de la découverte

"Je pense que c'est essentiellement une station pour les gens qui veulent débuter dans la région, explique Christophe Guibal, le directeur technique de la station. On a deux écoles de ski qui enseignent le ski alpin et le ski de fond. On a une pente école qui permet aux petites de débuter dès 3 ans."

Les familles sont nombreuses sous le soleil ce samedi. De Nîmes ou Montpellier, la route n'est pas longue : deux heures en moyenne.

Maélia découvre la neige avec ses parents. Elle dévale la grosse pente dédiée à la luge. À côté, Emma, 9 ans, se prépare à dévaler sa première piste verte, bien équipée : "J'ai mon casque, mes lunettes, mes gants et un gros pantalon." Elle chausse ses deux longs ski bleus, ravie. Ses parents, Nathalie et Cédric, on opté pour des patinettes "Il parait que c'est plus facile... nous aussi on débute !"

Découvrir la neige le temps d'une demi journée à Prat Peyrot, coûte un peu moins d'une centaine d'euros pour quatre, location du matériel inclus.

Certains décident de skier avec style, déguisé en Sulli du dessin animé "Monstres et Compagnie". © Radio France - Marion Bargiacchi

Les pistes bleues et rouges en sommeil

Christophe Guibal espère pouvoir ouvrir le domaine côté Nord, quatre pistes bleues et trois rouges, grâce aux prochaines chutes de neiges. "C'est ouvert le mercredi, samedi et dimanche pour le moment. Le domaine ouvrira tous les jours à partir des vacances de février" précise-t-il.

Surtout, il rappelle aux automobilistes de bien s'équiper "les chaînes ou des pneus neiges vont devenir indispensables pour monter jusqu'au massif de l'Aigoual!"