Dordogne : Les premières places de concert pour les Insus à Boulazac sont parties en 12 minutes

Ce vendredi matin, les places pour le concert des Insus à Boulazac le 03 septembre prochain sont partis comme des petits pains. Une centaine de personnes ont fait la queue devant le Palio. Les places en vente sur place sont parties très rapidement.

"Désolée il n'y a plus de place" ! Il est tout juste 10h40 ce vendredi matin quand les employés du Palio à Boulazac annoncent la mauvaise nouvelle. Le concert des Insus en Dordogne est très attendu par les fans de l'ex groupe Téléphone. Résultat , en seulement 12 minutes, les 900 places mises en vente ce matin sont parties . Pourtant les organisateurs avaient vu gros. 600 places en fosse et 300 en gradins étaient disponibles pour cette avant première. .

La déception

Rupture de stock au Palio pour les premières places du concert des Insus à boulazac pic.twitter.com/P9kKkngOW9 — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) March 24, 2017

Dans les couloirs du Palio, ils sont une petite centaine à patienter depuis 08h du matin. Mais seuls les premiers arrivés auront la chance d'accéder aux guichets . "Je n'ai pas eu mes places... Pourtant j'étais là depuis 09h du matin. Je suis très déçu parce qu'à mon âge, je ne sais pas si je pourrais les revoir en concert" regrette Gérard un retraité. En revanche, il y en a une qui a le sourire aux lèvres, Jessica fait partie des rares à avoir obtenu des places :" j'ai eu beaucoup de chance. J'étais prête a ressortir du bureau sans les places, et pile à ce moment là, deux places étaient de nouveau disponibles. Je peux dire merci aux sites internet qui ont buggé à cause de l'affluence".

Et si vous n'avez pas eu le temps de venir au Palio pour retirer vos places, vous pouvez encore tenter votre chance sur les sites internet, box office et sur le site de la production, sans toutefois garantie de succès. Le reste des places sera mis en vente le lundi 27 mars à partir de 14h. Le prix des places est compris entre 38 et 88 euros.