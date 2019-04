Les premiers cols de montagne en Savoie ouvrent au mois de mai

Savoie, France

On connait les dates d'ouverture de certains grands cols de montagne en Savoie. Les conditions météorologiques et nivologiques (étude de la neige) sont plus clémentes qu'en 2018 pour procéder rapidement au déblaiement des routes de montagne.

En Maurienne, le col du Mont-Cenis sera le premier à ouvrir aux alentours du 8 mai. Le col du Galibier est partiellement ouvert pour les randonneurs jusqu'à Plan Lachat.

En Tarentaise, le Cormet de Roselend et la Madeleine seront à nouveau praticables le 17 mai. Les traditionnelles retrouvailles avec nos voisins italiens par le col du Petit-Saint-Bernard sont fixées au jeudi 23 mai en fin de matinée.

Comme chaque année, le dernier col de montagne à rouvrir sera celui de l'Iseran, début juin.