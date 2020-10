Les premiers terrains de padel-tennis des Ardennes sont à Sedan

La fièvre du padel-tennis gagne les Ardennes. En Espagne, ce mélange de squash et de tennis a détrôné le tennis en nombre de pratiquants. Après Chalons-en-Champagne, Troyes et Saint-Dizier, on peut désormais pratiquer le padel dans les Ardennes, à Sedan. Le tennis club de Sedan inaugure ses deux terrains ces samedi 16 et dimanche 17 octobre 2020.

Mais au fait, le padel... c'est quoi ?

La différence fondamentale avec le tennis, c'est que le terrain est clôturé. Des parois délimitent la zone de jeu. Les joueurs peuvent faire rebondir la balle sur le grillage comme sur le vitrage. On perd moins de temps à aller ramasser la balle, une fois le point terminé

La balle ne sort pas donc ça va beaucoup plus vite" - Cyril Courtois, président du Tennis Club de Sedan

Le padel se joue uniquement en double, sur une moquette légèrement ensablée. Avec une raquette... sans cordage, en mousse très dense recouverte de carbone. "Elle est quasiment pleine, avec des petits trous pour laisser passer l'air et avoir une raquette qui avance dans l'espace. Elle ressemble un peu à une raquette de plage", explique Arnaud Lethon, commercial Nord-Est du fabricant Tecnifibre.

Un sport en vogue

Né en 1969, le padel est devenu très populaire en Argentine et en Espagne dans les années 2000. En Espagne, le padel compte plus de pratiquants que le tennis. En France, la discipline se développe et pourrait offrir un rebond salvateur pour une fédération en perte de licenciés. De 1,5 millions dans les années 80 à 900 000 aujourd'hui.

Le padel prend des parts intéressantes en terme de vente et ce qui nous interpelle, c'est que beaucoup de joueurs de tennis se mettent au padel" - Hugues Rivière, responsable des sports de raquette des magasins Intersport

Chez Tecnifibre, le padel ne représente encore que 2 à 3 % du chiffre d'affaires. Mais on croit en son avenir.

Et à Sedan ?

Avec l'aide du comité départemental de tennis des Ardennes et du conseil régional du Grand-Est, le Tennis club de Sedan a investi 60 000 euros dans ses deux terrains couverts et sacrifié deux courts de tennis classiques pour les installer, dont un était devenu impraticable.

Les licences de tennis sont en baisse, on veut redynamiser et offrir autre chose aux gens" - Cyril Courtois, président du Tennis Club de Sedan

Les terrains de padel seront ouverts aux non-licenciés. La location coûtera 5 euros par heure et par personne (3 euros supplémentaires pour la location de la raquette et des balles). Mais jusqu'au 31 octobre, c'est gratuit ! Une première séance de découverte est proposée ce dimanche 18 octobre 2020 de midi à 18h. Les terrains seront ensuite ouverts du jeudi au dimanche.