"Les préventes sont encourageantes", le Jardin du Michel en plein préparatifs avant l'ouverture vendredi

Le festival joue sa survie. Le jardin du Michel s'ouvrira ce vendredi 29 mai à Dommartin-lès-Toul pour sa 18e édition. Les trois jours de concerts se dérouleront sur un nouveau site, rue du stade, avec une affiche alléchante : Matmatah, Médine, Skip the use, Cali, Suzane, etc. Ce n'était pas gagné, l'année dernière était catastrophique pour le festival, seuls 10 000 spectateurs avaient fait le déplacement, 8000 de moins que prévu. C'en étaient suivis des difficultés financières. Le Jardin du Michel a bien failli disparaitre. C'est grâce à une campagne solidaire financée essentiellement par des mécènes et des collectivités que cette édition 2023 voit le jour.

ⓘ Publicité

Pierre Maffeis, président du festival "Le Jardin de Michel" évoque des préventes "encourageantes." © Radio France - Tristan Barraux

Pour le moment, "les préventes sont encourageantes" selon le président du festival Pierre Maffeis. Mais c'est au dernier moment que l'on saura si le festival est sauvé. "Plus on se rapproche de l'ouverture des portes, plus les préventes s'accélèrent. C'est au moment où on ouvrira les portes qu'on saura si on va pouvoir perdurer pour une prochaine édition. En tous cas on aura fait tout ce qui était possible", détaille-t-il.

"Potentiellement on peut être assis sur le fauteuil de Matmatah"

L'équipe de bénévoles électriciens tire plusieurs kilomètres de câbles à travers le site du festival. © Radio France - Tristan Barraux

A quelques jours de l'ouverture, les équipes de bénévoles sont en plein préparatifs. "On alimente en électricité tous les spots du festival, là par exemple c'est pour les banques, les foodtrucks", montre Mickael, bénévole électricien qui tire des kilomètres de câbles à travers le site. "On sera aussi là pendant le festival, si il y a un problème sur une tireuse à bière, c'est nous !" Pour raccorder le tout en eau, l'organisation peut compter sur Laurent, bénévole à la plomberie depuis la première édition du festival. "J'ai préparé des surprises, sourit-il, des petits points d'arrosage. C'est une nouveauté de cette année. Sur ce site-là on peut faire presque ce qu'on veut."

Christine est bénévole depuis 10 ans au Jardin de Michel. © Radio France - Tristan Barraux

La grande scène est en train d'être montée, et les loges des artistes installées notamment par Christine, bénévole depuis 10 ans. "Potentiellement on peut être assis sur le fauteuil de Matmatah", se réjouit-elle. "On a tout aménagé pour les loges des différents artistes. On s'occupe de mettre des canapés, des petites tables, des chaises et un peu de décorations." Christine reste optimiste pour cette édition 2023 du Jardin du Michel. "Je pense que ça va être super. Le site est génial, il y a des grands champs. En plus il va faire beau, je suis sûr que ça va ramener du monde !"

Il est toujours possible d'acheter des billets , seuls les pass 3 jours sont épuisés sur le site internet du festival.