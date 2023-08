Les producteurs de caillé doux de Saint-Félicien veulent leur AOP

A quand une AOP pour le caillé doux de Saint-Félicien ? Le fromage ardéchois doit être protégé explique Jean-Luc Boulon, le président du syndicat de défense et de promotion du caillé doux. "Toutes les fermes du nord Vivarais faisaient ce fromage. Aujourd'hui, nous sommes douze recensés. On est même tombé à deux dans les années 90" pointe-t-il. Pour lui, le caillé doux est un pan de la culture ardéchoise, "comme son nom l'indique : il n'y a pas d'acidification. Quand vous laissez coaguler le lait lentement, il s'acidifie plus que lorsqu'il est coagulé rapidement. C'est un fromage qui reste doux et crémeux tout le long de son affinage" présente Jean-Luc Boulon.

Relancer la filière et empêcher que le fromage disparaisse

Le président du syndicat insiste : "l'AOP est un moyen. Ce qui nous encourage c'est la nouvelle génération qui s' intéresse à ce fromage. Une AOP identifie un produit dans son terroir, elle permet de vendre en dehors du territoire grâce à des campagnes de promotion et de valoriser mieux le travail et le produit. Les jeunes producteurs pourront en vivre !" Leur dossier est désormais constitué, il sera déposé officiellement début septembre à l'INAO, l'organisme public qui gère ces appellations. Les producteurs de Saint-Félicien au lait de vache - directement inspiré du caillé doux - déposeront eux-aussi leur demande au même moment, d'un commun accord.

"Notre objectif c'est de doubler notre nombre et surtout de raccrocher les deux petites industries laitières que nous avons sur le territoire et qui représentent des volumes beaucoup plus important" pose le producteur, évoquant des laiteries à Desaignes et Saint-Félicien. 10 tonnes de caillé doux sont produites à l'année actuellement. Si l'AOP est validée, il explique qu'avec les coûts de fonctionnement qui seront engendrés (techniciens, gestion, contrôles qualité...), leur but sera de produire entre 50 et 70 tonnes de fromages par an.