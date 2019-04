Les produits dérivés du groupe Trois Cafés Gourmands sont fabriqués à Ussac

Ils s'arrachent de plus en plus. C'est chez AD&MARK, spécialisé dans le marquage publicitaire, basé à Ussac près de Brive, que sont fabriqués les produits dérivés des Trois Cafés Gourmands. Des vêtements surtout dont le succès oblige l'entreprise à devoir s'adapter.

Jérôme Chanet fabrique les tee-shirts et autres floqué du logo des Trois Cafés Gourmands depuis les tout débuts du groupe

Ussac, France

Cela fait 5 ans que Jérôme Chanet, le patron d'AD&MARK travaille avec le groupe Trois Cafés Gourmands. "Ils cherchaient un prestataire dans la région qui puisse répondre rapidement à leurs demandes" raconte-t-il. Et Jérôme Chanet précise qu'il a cru tout de suite aux chances du groupe. "Le groupe est de chez nous. C'est totalement identitaire. Et je me suis reconnu dans cette démarche-là".

Une ligne enfant et même une grande taille

AD&MARK a développé une gamme de vêtement complète pour les Trois Cafés Gourmands. Cela va du tee-shirt au débardeur, en passant par la veste à capuche et le sweat. Il y a par ailleurs quelques accessoires comme des porte-clefs et des sacs en toile. Le logo du groupe, bien connu désormais avec ses trois couleurs, est floqué sur le derrière. Comme c'est rarement le cas dans ce genre de produits les vêtements se déclinent dans toutes les tailles, de l'enfant jusqu'aux très grandes tailles. Le seul point de vente est le site internet du groupe. Ils sont disponibles aussi lors des concerts.

Une évolution complètement gargantuesque" Jérôme Chanet

Le succès des produits dérivés a suivi la montée du succès du groupe. Jérôme Chanet a écoulé en 5 ans environ 5000 vêtements. Mais la grande majorité est concentrée sur ces derniers mois. Il s'en est vendus notamment un millier depuis le seul début de l'année. "On a eu une évolution complètement gargantuesque". Et la zone de diffusion a aujourd'hui largement dépassé la Corrèze. "J'en ai même expédié un la semaine dernière en Belgique" indique le patron d'AD&MARK. Un tel succès dépasse désormais la capacité de production de l'entreprise où Jérôme Chanet œuvre seul pour l'instant. Il va donc devoir changer son process de fabrication et envisage également de recruter.