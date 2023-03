Les professionnels du tourisme de l'Indre invités à échanger leurs bons plans

"On peut tout faire dans l'Indre ! De la varappe à la spéléologie, de la montgolfière au saut à l'elastique, en passant par l'accrobranche, la visite de château ou le parc de la Haute Touche" s'enthousiasme Thierry Bluet, directeur de l'Agence d'attractivité de l'Indre. Ce mardi 28 mars, plus de 130 acteurs du tourisme seront réunis à Belle Isle pour présenter leurs activités et distribuer des prospectus. "L'idée est que chacun puisse faire son marché, apprendre à connaître ce qui existe et ensuite le faire connaître aux touristes qui logeront dans leurs hébergements"

ⓘ Publicité

Avec cette année encore des nouveautés et de nouveaux produits disponibles, comme un fascicule qui recensent les marchés du département.

La bourse touristique aura lieu de 9h à 13h, au hall des expositions de Belle Isle à Châteauroux.