Les professionnels du tourisme optimistes pour ces vacances de la Toussaint à Avignon

Equipés de chaussures de marche et carte de la ville en mains, Pascal et Marie se baladent dans les rues piétonnes d'Avignon : "L'année dernière en octobre on a eu le covid, on n'est pas partis donc là ça fait du bien", sourit le couple originaire de Normandie. A l'entrée du Palais des Papes ce mercredi 27 octobre, une dizaine de personnes fait la queue. La veille, l'édifice a attiré près de 2000 visiteurs, le pont Saint-Bénézet 1000. "Ce n'était pas arrivé depuis 2019", selon Arnaud Pignol, le directeur d'Avignon Tourisme.

Vers un retour à la normale

Pas de record de fréquentation mais Arnaud Pignol assure que ces vacances de la Toussaint 2021 commencent bien : "Il y a du monde partout, pas seulement pour voir les monuments, les musées sont très fréquentés." Il se réjouit également du retour des groupes de touristes, principalement des Français mais aussi des Allemands, des Hollandais, des Belges et même quelques Américains. "Il y a eu beaucoup de réservations ces dernières semaines pour ces vacances", affirme-t-il.

Selon l'office de tourisme la plupart des hébergeurs sont satisfaits. Mais ce n'est pas le cas du président du club hôtelier d'Avignon, Harald Pons. "La saison s'est terminée vers le 15 octobre, là on travaille à 30 % de taux d'occupation donc ce n'est pas énorme", indique-t-il.

D'après lui, cette année les touristes ont préféré partir en bord de mer et à la montagne plutôt qu'en ville. Il compte malgré tout sur les réservations de dernière minute d'ici la fin de ces vacances scolaires.