Les puces de Reims se déconfinent

"On a eu l'autorisation municipale le 24 décembre, c'était un beau cadeau de Noël. On sera heureux d'accueillir le public à nouveau aux Halles", s'exclame Pascal Valleise, l'organisateur des puces de Reims. L'événement se déroule de 10 h à 16 h ce dimanche 3 janvier 2021. Environ 60 exposants ont érigé leurs stands contre 66 habituellement.

Pour l'occasion, des mesures strictes entreront en vigueur. Les gestes barrières devront être respectés et la jauge du marché sera appliquée. Il n'y aura pas plus de 480 personnes en même temps dans les allées des puces de Reims. Cela ne posera pas de problème selon l'organisateur.

Plus d'un millier de visiteurs attendus

"Nous attendons comme les précédentes éditions, entre 1000 et 1500 visiteurs", précise Pascal Valleise. L'autorisation du maintien des puces du mois de janvier était fortement attendue par les exposants, après deux mois d'interruption. "Ils connaissent une période difficile, ils ont reçu cette autorisation comme un cadeau", sourit l'organisateur.

C'est donc un véritable soulagement pour ces exposants. "Comme tout le monde, ils ont besoin de vivre, c'est une nécessité pour les exposants, on a été frustré et on s'est senti punis", en novembre et décembre avec les annulations, précise Pascal Valleise.

J'ai des exposants qui ont fait 0 en novembre et 0 en décembre. Pour certains, les aides ne suffisent pas - Pascal Valleise, organisateur

Certains brocanteurs ne parviennent pas à réaliser de bons chiffres en proposant de la vente en ligne. "Sur internet, les thématiques marchent mieux que d'autres, au niveau de l'antiquité et de la brocante", commente l'organisateur. "J'ai des exposants qui ont fait 0 en novembre et 0 en décembre. Pour certains, les aides ne suffisent pas", déplore ce dernier.

Il espère que leurs rendez-vous mensuels ne seront plus annulés et que les Europuces pourront bien se tenir en 2021. Ce rendez-vous annuel au mois de mars au parc des expositions est crucial pour ces exposants.