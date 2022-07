Les raisons qui poussent le maire de Moussac à maintenir son feu d'artifice du 14 juillet

Le Gard connaît une cascade d'annulation de feux d'artifice, pour le 14 juillet, cet été. A cause de la sécheresse et de cette nouvelle vague de chaleur, cette semaine, dans le département. Certaines communes ont décidé de l'annuler, d'autres de le reporter. C'est ce que recommande la préfecture, sans poser d'interdiction. Du coup, des maires font le choix de le maintenir. C'est le cas de Frédéric Salle-Lagarde, maire de Moussac : "Ce n'est pas de la résistance. C'est une vision objective des choses. Nous faisons un feu d'artifice sur un plan d'eau, au milieu de quelque chose de très dégagé. On a une chance extraordinaire à Moussac d'avoir ce plan d'eau. Chaque année, on fait des feux d'artifice à cet endroit, c'est un moment convivial, de la fête de la République, de la fête nationale. Et il n'est pas question de faire prendre un danger à qui que ce soit, ni à la nature, ni à la population bien entendu"

"On n'a jamais pris de risque. On a du personnel qualifié, du personnel habilité pour le tirer" Frédéric Salle-Lagarde, maire de Moussac, sur FB Gard Lozère.

"Il y a une vision de la Préfecture qui est celle d'un algorithme qui a décidé que tout ce qui est haut et vert est un massif massif forestier avec un danger potentiel de risque incendie, se désole-t-il par ailleurs. Il y a une vrai différence entre un pin dans une garrigue desséchée et un peuplier"

