Les rappeurs toulousains Big Flo et Oli dans le prochain film d'Astérix et Obélix

Les deux rappeurs toulousains sont dans le casting du prochain épisode d'Astérix et Obélix au cinéma. Un film dont le tournage va démarrer au printemps, et dans lequel les deux frères incarneront deux nouveaux personnages de la série.

Après leur documentaire Presque Trop sorti à l'automne 2020 sur la plateforme Netflix, les deux frères toulousains multiplient les projets et découvrent le grand écran, et pas pour n'importe quelle production. Big Flo et Oli font en effet partie du casting du nouvel épisode d'Astérix et Obélix au cinéma, intitulé "L'Empire du Milieu".

Un casting rempli de stars

Autant dire que pour une première dans le rôle d'acteur, Big Flo et Oli seront bien accompagnés. On retrouve ainsi Guillaume Canet à la réalisation, et de grands noms du cinéma dans le casting, comme Gilles Lellouche en Obélix, Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre... Et même Zlatan Ibrahimovic dans le rôle du légionnaire romain Antivirus !

Un tournage au printemps

Un footballeur donc, beaucoup d'humoristes aussi sans oublier les musiciens. Hormis Big Flo et Oli, Matthieu Chedid sera de la partie ainsi que la chanteuse Angèle ou encore le rappeur Orelsan.

Les deux frères toulousains incarneront eux Toufix et Abdelmalix, deux nouveaux personnages de la longue saga initiée par Uderzo et Goscinny. Le tournage du film devrait commencer au printemps.

Ce n'est pas la première fois que les films du plus célèbre gaulois à moustache attirent autant de beau monde. Après le cultissime Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002, réalisé par Alain Chabat), l'épisode suivant Astérix aux Jeux Olympiques réalisé en 2008 avait été tourné avec une pléiade de stars comme Zinédine Zidane, Michael Schumacher ou encore Tony Parker.