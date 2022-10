Les recettes locales et traditionnelles de cuisine doivent être protégées par une loi

Franck Viano responsable du Collectif Cuisine Niçoise place la cuisine locale en haut de la liste du patrimoine à préserver.

"Je n'ai pas envie de sortir de chez Mercedes avec une Traban !" en cuisine c'est pareil. "Une salade Niçoise doit être une vraie salade Niçoise sans pommes de terre ni haricots verts comme c'est malheureusement encore indiqué dans les manuels d'écoles de cuisine."

La salade niçoise doit être protégée selon ce passionné. "Des grands chefs à Nice et des historiens se sont penchés sur cette recette traditionnelle de la salade Niçoise. Et il est nécessaire que des associations proposent la composition des recettes traditionnelles. Il ne s'agit pas de générer des royalties et des droits d'auteurs. Nous soutenons une proposition de loi qui sera prochainement défendu au Sénat pour protéger la cuisine traditionnelle locale. C'est bien que les sénateurs se penchent sur le sujet, cela concerne non seulement la cuisine nissarte mais celle aussi des alsaciens et des corses.