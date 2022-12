Les Red Hot Chili Peppers aux Vieilles Charrues en clôture du festival

Voilà une affiche qui devrait en rendre un certain nombre nostalgiques. Les organisateurs du festival des Vieilles Charrues annoncent ce lundi dans un communiqué la venue du mythique groupe de funk rock Red Hot Chili Peppers. Les Américains se produiront sur le site de Kerampuilh le lundi 17 juillet, pour jouer leurs plus grands succès et présenter leur nouvel album, Return of the Dream Canteen.

Plus de 100 millions d'albums

Et pour l'occasion, et "la première fois dans notre histoire, nous ouvrons un lundi pour accueillir Red Hot Chili Peppers à l'occasion d'une date unique en festival en France l’été prochain, se réjouissent les organisateurs. C’est une immense joie de pouvoir proposer ce groupe légendaire, qui a vendu plus de 100 millions d’albums, aux festivaliers des Vieilles Charrues."

Les billets pour ce concert seront mis en vente ce vendredi 9 décembre à 10h sur le site internet des Vieilles Charrues , à partir de 59 euros. Les organisateurs précisent que ce concert "ne rentre dans la composition d'aucun pass". Vendredi, l'affiche de cette 31e édition avait été dévoilée sur les réseaux sociaux. La programmation complète sera dévoilée le lundi 12 décembre.