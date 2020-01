PHOTOS - Les remparts d'Aigues-Mortes plébiscités par les touristes en 2019

Aigues-Mortes, France

Comme chaque année, le Centre des Monuments Nationaux vient de publier le bilan annuel de fréquentation des 100 sites historiques qu'il gère en France. Si l'Arc de Triomphe ou le Mont-Saint-Michel arrivent toujours en tête, les remparts d'Aigues-Mortes apparaissent eux à la 9e position. 198 000 visiteurs en 2019, soit une fréquentation en hausse de plus de 8%. Un succès dû en partie à l'exposition de l'artiste japonais Kôichi Kurita entre mai et août dernier. C'est ce genre d'exposition culturelle qui permet au lieu de vivre avec son temps. "La forteresse militaire aujourd'hui, elle a perdu sa fonction confie Marie-Laure Fromont, l'administratrice du lieu. Elle est intéressante pour ce qu'elle raconte de notre passé mais les artistes apportent leur regard contemporain. Pour exister, il faut renouveler les contenus".

Des publics très divers

Les touristes qui visitent les remparts d'Aigues-Mortes y trouvent tous un intérêt différent. " Il y a la tour de Constance qui a cette forte portée symbolique qui est liée aux protestants et à Marie Durand en particulier. Il y a aussi cette très belle promenade d'1 km 6 où on découvre la très belle vue sur les Salins avec les étangs qui sont souvent roses, un paysage naturel remarquable et puis le monument, puisque c'est une enceinte fortifiée du 13e siècle, en parfait état. C'est pour tout ça que les gens se plaisent à visiter le monument."

Des animations régulières

Pour le faire vivre régulièrement, des animations sont proposées tout au long de l'année. La cour d'entrée a aussi été aménagée pour mieux accueillir les visiteurs. Marleen est originaire de Charleroi. Elle est venue en famille. "Il y a des explications en long et en large, un petit résumé pour les gens qui sont pressés. Il y a vraiment des explications pour tous les curieux. Ce n'est pas trop long. Ça me convient." La promenade le long des remparts est également une excellente façon de découvrir la ville d'en-haut.

Près d'un million et demi de visiteurs à Aigues-Mortes chaque année

Visiter les remparts d'Aigues-Mortes permet à de nombreux touristes de découvrir aussi la cité de Saint-Louis. Ils sont chaque année près d'1 million et demi à franchir les portes de la cité. "On a remarqué depuis quelques années que les touristes vont à la plage mais d'une autre façon explique Béatrice Guiraud de l'Office de tourisme. Ils en profitent pour découvrir tout ce qu'il y a autour. Aigues-Mortes fait partie des incontournables". La ville profite du label "Grand site d'Occitanie"

La tour de Constance, achevée en 1248 © Radio France - Sylvie Duchesne

La tour de Constance depuis les remparts - CMN-Tours et remparts d'Aigues-Mortes ©MH.Berthe