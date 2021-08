Les remparts de Domme en Dordogne retenus par la Mission Patrimoine

Les remparts de Domme vont donc bénéficier d'un coup de pouce de la Mission Patrimoine. Les remparts de Domme font partis des 100 sites retenus en France . Ces projets seront financés notamment grâce à l’offre de jeux Mission Patrimoine de FDJ qui lance ce lundi 30 août une nouvelle édition d’un ticket à gratter dédié au patrimoine.

1,5 km de remparts construits au 14ème siècle

Les remparts de Domme, classés aux Monuments Historiques ont été construits au début du 14ème siècle. Longs de 1,5 km, ils encerclent cette bastide du Périgord Noir, avec notamment encore trois portes en état. Au fil des temps malgré le travail des habitants et notamment de l’association de la sauvegarde de la Bastide de Domme et de ses Remparts (ASBDR), les remparts se sont dégradés. Ils n'ont pas fait l'objet de restauration depuis plusieurs années.

La mairie recherche 145 000 euros

Pour la Mission Patrimoine " aujourd'hui, ils nécessitent une restauration en profondeur qui doit être engagée sur du long terme, pour contrer le _déjointoiement presque généralisé des maçonneries, la végétalisation croissante, et l’affaissement de certaines parties._" Les travaux engagés par la mairie vont coûter autour de 500 000, la première tranche devrait démarrer à la fin de l'année. L'opération de restauration devrait se poursuivre jusqu''à l'été 2024. La mairie espère décrocher 145 000 euros pour boucler le budget des travaux. La bastide de Domme est une commune très touristique et très prisée des amateur de patrimoine et d'histoire. Le 30 juin dernier, la commune a terminé 6ème du concours du " village préféré des Français".

Les remparts qui ont été dégradés par le temps nécessitent une rénovation en profondeur © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Un autre site de Dordogne, le château de Nontron, a déjà été sélectionné par la Mission Patrimoine. Le chantier bénéficie d'une aide de 100 000 euros dans le cadre de la Mission Stéphane Bern en lien avec la Fondation du Patrimoine.

Pour soutenir financièrement la rénovation des remparts de Domme, vous pouvez acheter des tickets de la FDJ ou le faire sur le site de la Fondation du Patrimoine.