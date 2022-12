Les rencontres du Havre séries se tiennent tout ce week-end : découvrez le programme

Quelle place pour la musique dans les séries ? C'est le thème des septièmes rencontres du Havre séries qui se tiennent du vendredi 9 au dimanche 11 décembre. Un prélude inaugure l'événement ce jeudi 8 avec un concours d'éloquence au Conservatoire du Havre et un marathon séries au cinéma le Studio. Découvrez le programme complet de l'événement.

Soirée inaugurale le 8 décembre

Un prélude est proposé ce jeudi 8 décembre, avec à 18h30 un concours d'éloquence au Conservatoire Arthur Honegger. Les participants devront défendre, sans notes - c'est la nouveauté cette année - leur musique de série préférée devant un jury. Place ensuite à un marathon séries dès 21h00 au cinéma Le Studio. Sera notamment projeté un épisode du Monde de demain, sur l'arrivée du Hip hop en France.

Vendredi 9 : début des tables rondes et ciné concert

Les rencontres débutent à proprement parler ce vendredi matin avec un retour sur des ateliers dédiés à la musique dans les séries autour de cette question "quelle place imaginer pour les séries dans le temps des études ?", dans l'atrium bibliothèque Oscar Niemeyer. Ensuite deux conférences seront animées dont une sur la série française Le Bureau des Légendes d’Éric Rochant vu par Benoît Basirico, universitaire et directeur de Cinezik.fr, site dédié à la musique de film.

Partenaire de longue date du festival, la revue Esprits prendra le relais à 18 heures avec un dialogue sur les modifications qu'apportent les séries dans le paysage médiatique et politique français, en compagnie de Jean Maxence Granier, directeur du cabinet Think out et Éric Bertin, sémioticien. La journée se terminera par un "série concert" au Conservatoire, La diffusion de deux épisodes des Vampires de Louis Feuillade (1915) sera accompagnée en direct par Christian Leroy, au piano et aux synthétiseurs et Philippe Saucez, aux clarinettes.

Samedi 10 : rencontres d'auteurs et concert du DJ Dee Nasty

Samedi, la journée sera majoritairement consacrée à la présentation de séries à la Bibliothèque Oscar Niemeyer, avec la présence de certains auteurs dont Julien Patry, réalisateur de Toutouyoutou, Alex Winckler réalisateur de la série britannique Somewhere Boy, ou encore Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, co-auteurs du Monde de demain.

La journée se terminera par un concert du DJ Dee Nasty, un pionnier du hip-hop français. Son émission culte Deenastyle sur Radio Nova a accueilli les espoirs de cette scène musicale : MC Solaar, NTM... Ce passeur du rap en France n’a jamais cessé de collaborer avec des musiciens du monde entier, établissant des ponts avec d’autres musiques. C'est à 10 heures au bar la Colombe Niemeyer.

Dimanche 11 : focus sur la série musicale REUSSS

Autour de REUSSS, dès 14h30, en présence de la productrice Elizabeth Arnac, des musiciens havrais Proof et Brav, de la superviseuse de musique Rebecca Delannet et de l’actrice Charlie Loiselier. Diffusion de deux épisodes et d’extraits. La présence des compositeurs Proof et Brave aux côtés de la productrice et de la superviseuse de la musique nous permettra de mieux comprendre les étapes de la conception, de la fabrication de la bande-son de cette série.