Les rendez-vous soniques : le programme complet du festival de Saint-Lô a été dévoilé

A 54 jours du festival, les organisateurs des Rendez-vous soniques ont dévoilé la programmation 2022 du festival qui se déroulera du 8 au 13 novembre. Plusieurs noms avaient déjà été révélés au fil des mois, notamment les têtes d'affiches. Véronique Sanson, Juliette Armanet, Romeo Elvis, Bertrand Belin, Deluxe, Suzane, Piers Faccini , Naaman et bien d'autres sont à l'affiche de cette 13e édition.

Le festival en chiffres. Au total, 47 groupes et artistes se produiront cette année sur les six scènes du festival, situées en différents endroits de la ville dont 33 groupes "découvertes" et trois groupes amateurs. Douze séances sont prévues pour les scolaires et 26 concerts à moins de 11 euros.