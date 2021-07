Les réservations sont ouvertes pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes

La billetterie en ligne du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est ouverte. Depuis le 6 juillet à 18h, il est possible d'acheter des places pour assister à l'un des 104 spectacles venus de 16 pays différents. Ce sont 420 représentations au total qui seront présentées aux Carolomacériens.

Pour sa 21ème édition, qui est aussi celle de ses soixante ans, le Festival a regroupé les spectacles à travers sept univers : Fantastique et magie, Cabaret et curiosités, Performance et matière, Les Pionniers, La Relève, La Nouvelle Vague, et Pour Les Plus jeunes. Trois générations d'artistes vont se succéder sur les scènes ardennaises, dont quelques pionniers incontournables comme Emilie Valantin, Neville Tranter, ou encore le Théâtre du Mouvement.

Amal, The Walk, une marionnette géante de 4 mètres de haut, déambulera dans les rues de Charleville-Mézières. Une trentaine de spectacles seront aussi programmés pendant et après le Festival dans des communes ardennaises. cent compagnies participeront au "Off de Rue". Soixante-dix spectacles sont programmés pour le "Off en Salle". Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes se déroulera du 17 au 26 septembre.