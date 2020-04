Les résidents de l'Ehpad de la Noue à Vierzon se mettent en scène

C'est un petit clip sous forme de clin d’œil. Pendant 5 minutes, sur une musique rythmée - L'espérance, un poème d'Andrée Chedid chantée par son petit fils, M, tout un symbole - les résidents s'envoient une boule de papier et tour à tour la déplient pour faire lire à la caméra les messages qu'ils y ont inscrit. Des remerciements, mais aussi des messages pour leurs proches.

"Tu me manques Mimi, Je t'aime" montre ainsi une dame, coquette et apprêtée, filmée dans le jardin de la résidence. Une autre envoie quelques pensées à ses petits enfants, une troisième, chapeau de paille sur la tête, brandit dans un éclat de rire, un panneau : "On vous aime".

Mamie Clo fait passer un message à ses enfants, de la part d'une "Maman parfois tyrannique avec son téléphone".

Deux dames côte à côte insistent "Restez chez vous!" "La vie continue".

Une vidéo pleine de vie et de sourires pour rassurer les familles et remonter le moral des résidents .