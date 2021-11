Les huit igloos gourmands place de la Chambre sont enfin ouverts aux clients

Les huit igloos restaurants place de la Chambre à Metz sont enfin accessibles aux clients du marché de Noël. Chaque restaurateur a pu développer sa propre décoration, en collaboration avec Claire Bourguignon du Pop White Store, avec un menu propre à chacun.

Une expérience unique

L'un des restaurants partenaire est le bistrot Balthazar, qui a voulu créer une véritable féerie de Noël avec sa décoration. Au plafond, des guirlandes sont accrochées, avec des boules de Noël suspendues, de la musique d'ambiance, des branches de pins, et même une petite cheminée derrière une table... L'igloo, de l'extérieur, donne l'impression d'une décoration d'arbre de Noël "On a vraiment voulu que les clients retrouvent l'ambiance de Noël de leur enfance, explique Estelle Romain, la gérante. Et même par le menu puisque qu'on a du foie gras, des truffes, du chocolat. Et pour l'instant on n'a que des bons retours. " Pour elle, plus qu'un repas, ces igloos permettent d'offrir aux clients une expérience unique.

L'igloo du restaurant Balthazar a pour thème la féerie de Noël © Radio France - Annaïg Haute

Une ambiance magique qui n'est pas pour déplaire aux clients "Nous, on adore l'ambiance de Noël, explique Thomas, qui est venu avec sa compagne. Et donc on est agréablement surpris que ce soit aussi agréable et chaleureux, avec une jolie décoration, des plaids et une bonne odeur de pin."

8 000 réservations en ligne

Et le concept fonctionne. Les réservations se font à l'avance, en ligne. Et au Balathazar, les quatorze tables disponibles sont déjà presque toutes réservées jusque janvier, à l'instar des igloos des autres restaurants. C'est une véritable surprise pour Sandro Di Bernardi, le responsable du restaurant Mojito qui gère cinq igloos cet hiver. Il est également à l'origine du projet "On a atteint les 8 000 réservations, se réjouit-il. On a été très surpris de l'enthousiasme des Messins. Je pense qu'ils veulent passer un bon moment en famille ou entre amis après ces quelques mois maussades."

Les igloos resteront installés jusqu'au 19 février 2022. Mais les restaurateurs espèrent déjà pouvoir renouveler l'expérience pour le prochain marché de Noël. Il reste quelques places disponibles à la réservation sur le site internet igloometz.com.