Les rêves des habitants de Stains mis en scène au théâtre

Les habitants de Stains racontent leurs rêves sur scène. Pendant un an, une caravane a sillonné les rues de la ville de Seine-Saint-Denis. A l'intérieur, une caméra pour filmer les témoignages des habitants. Jusqu'au 25 mars, ils sont au centre du très beau spectacle "Rêver peut être".

Au Studio théâtre de Stains, les habitants de la ville sont au centre de la scène. "La vie rêvée, ce serait d'avoir la santé, l'argent" dit un habitant, "être riche" lance un autre. Leurs témoignages ont été filmés pendant une année entière à bord d'une caravane qui a sillonné tous les quartiers pour questionner les habitants sur leurs rêves.

Un projet né après les attentats du 13 novembre, explique Marjorie Nakache, metteuse en scène. "Je me suis retrouvé à me demander ce que le théâtre pouvait face à cette horreur et on s'est dit qu'il fallait essayer d'aller à la pêche aux rêves" raconte-t-elle. Alors bien sûr, les rêves sont parfois égoïstes, mais pour la plupart, ce qui les caractérise, "c'est avant tout l'altruisme" estime Marjorie Nakache. "Il y a des gens qui rêvaient de gagner au loto, mais après vient l'idée d'arriver à vivre les uns avec les autres dans un monde meilleur" souligne-t-elle. "Ma baguette magique ce serait de redonner de l'espoir" lâche ainsi une dame, de "changer le monde" complète une autre, en écho.

Un message "universel"

Les habitants se questionnent aussi sur l'influence du milieu social sur les rêves, notamment pour les habitants de banlieue, de quartiers populaires. "On ne peut pas avoir les mêmes rêves, ici, on a des espèces d'urgence humaine" dit une dame. "Quand on a pas de quoi donner à manger à ses enfants, on a peut être moins tendance à rêver" renchérit la metteuse en scène.

Mais à la fin, reste un message humaniste, un sentiment de déjà vu pour le spectateur. "Cette parole-là, dans n'importe quelle région de France, c'est véritablement universel" estime Marjorie Nakache qui cite Tolstoï pour justifier sa démarche : "si tu veux parler de l'universel, parle de ton village".

