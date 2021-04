Les riverains se préparent aux 11 ans de travaux sur les remparts de Laval

Au pied des pierres centenaires, Dominique promène son chien, comme tous les jours. Les remparts de Laval (Mayenne), il les connaît bien, mais n'imaginait pas qu'ils avaient tant besoin de travaux. "Pas de cette importance. Qu'il y ait des travaux oui, il y en a tout le temps dans les vieilles pierres, il y a de l'usure donc il faut de l'entretien". Il anticipe leur durée, 11 ans répartis en deux phases, entre 2022 et 2026, puis 2027 et 2032, selon les premières annonces. "S'il y a des recherches archéologiques ou des choses comme ça et que c'est bloqué pendant 6 mois, un an ou deux ans comme on a déjà vu dans d'autres endroits de Laval, les 11 ans on va vite les avoir."

Certaines habitations sont mitoyennes de la porte Beucheresse © Radio France - Nicolas Joly

Yoann, passionné d'art, habite juste en face de la porte Beucheresse où est né le Douanier Rousseau. Observateur, il remarque les défauts de l'ouvrage : "Quand on regarde on voit pas mal d'endroits où la façade est attaquée, notamment par des végétaux. Donc ça veut dire qu'il y a des fissures, des enduits aussi qui ont été posés. Beaucoup d'endroits où les pierres sont à nu, donc je ne suis pas surpris d'une telle durée."

à lire aussi Laval : les remparts du château et la porte Beucheresse vont être restaurés

Pour lui, peu importe la durée du chantier, tant qu'on préserve le patrimoine. "C'est vrai que 11 ans c'est long, et ça occasionnera forcément des problèmes de passage de véhicules ou des choses comme ça. Mais je pense que tous les Lavalloises et Lavallois sont ravis de pouvoir se promener et d'avoir de beaux édifices qui vont retrouver leur fière allure d'antan".

Un risque d'effondrement sur certaines parties des remparts

Xavier Villebrun, responsable du patrimoine de Laval Copier

"Une partie au moins de la porte Beucheresse voit ses planchers pourris, et risque de s'effondrer à l'intérieur. Lorsque ces planchers s'effondrent, ils peuvent entraîner le reste de la structure", explique Xavier Villebrun, directeur du patrimoine de la ville de Laval. Selon lui, certaines parties des remparts du château sont aussi à risque. "Pour le rempart du château, c'est véritablement le parement du rempart qui s'effondre", constate-t-il. Il précise que ces travaux sont "très longs dans le temps, mais vont ensuite assurer 100 ans de tranquillité".