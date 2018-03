Limousin, France

"Nous sommes rassurés" c'est ce qu'affirme à la fédération de pêche de la Haute-Vienne Pierre Pommeret, le chef du service technique et développement. Contrairement à l'an dernier les rivières ont un bon niveau : "C'est un niveau de saison" dit-il et pour l'ouverture ce samedi matin les truites devraient être au rendez vous. Quant à la température de l'eau, si au petit matin elle risque de rendre les poissons paresseux et donc pas faciles à appâter, la situation devrait s'arranger dans le courant de la journée.

"On va en attraper, ça s'annonce bien", paroles de pêcheurs

A la veille du Jour J, les pêcheurs venus faire le plein d'hameçons et d’appâts dans un magasin spécialisé de la zone nord de Limoges remplissent leurs paniers, Signe qu'ils sont plutôt confiants. "C'est vrai que l'année dernière c'était compliqué mais cette année ce sera mieux on va en attraper" avoue Victor qui ne rate jamais une ouverture de pêche.

Un sentiment plus mesuré à la fédération de pêche de la Corrèze

En Corrèze on s'attend aussi à une meilleure saison que l'an dernier mais on se montre plus mesuré sur la quantité de truites car selon le président de la fédération départementale, les fortes pluies de cet hiver et parfois les inondations ont certainement eu une influence négative sur la reproduction des poissons. "les truites ont pondu mais avec les cours d'eau qui ont débordé leurs œufs ont été emportés par les forts courants" explique Patrick Chabrillanges, mais c'est surtout dés l'année prochaine qu'on en mesurera les effets.

Les fédérations de pêche du Limousin restent aussi très prudentes car s'il ne pleut pas dans les prochains mois, le niveau des cours d'eau pourrait très vite redescendre.

Mais dans les deux départements pour pêcher la truite les passionnés disposent d'un beau terrain de jeu : 7000 kms de rivières de catégorie 1 en Haute-Vienne et 5000 kms en Corrèze.