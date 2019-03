Les robes de cette Nordiste ont fait sensation à la 44e cérémonie des César

View this post on Instagram

Ça y est je peux le crier sur tous les toits : j’ai participé à la 44ème cérémonie des Césars 🎬 J’ai eu la chance, le privilège, l’honneur et surtout le plaisir d’habiller la sublime @laurencearne ✨ Merci Laurence pour ta confiance, tu es somptueuse dans cette robe, je suis si heureuse de t’avoir rencontrée 👗 Une aventure riche en émotions et en rencontres, une soirée inoubliable. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d’avoir pu montrer mon savoir faire lors d’un événement si important. Merci Charlotte et Paulette pour m’avoir donné cette incroyable opportunité, j’espère que ce n’est que le début de notre collaboration 🙏🏼 Très heureuse également d’avoir habillé les actrices et acteur qui ont participé au sketch, vous avez été géniaux @chloerenaudchloerenaud @sarahtreillestefani 💋 Ce fut tellement intense, seulement sept jours pour réaliser six robes, j’ai dû dormir environ 10h sur la semaine, j’ai perdu 3kg, j’ai découvert une nouvelle couche de cernes sous mes cernes mais... I did it ! J’AI FAIT LES CÉSARS ! 😻 Merci à vous tous pour votre soutien! À très vite... 😉 @canalplus #charlottebetaillole #cesars #cesars2019 #ceremonie #goal #careergoal #dream #fashion #glamour #mode #fashiondesigner #gala #robedesoirée #gown #laurencearné #canalplus #opportunity #styliste #sarahkosinski #creatrice #emergingdesigner #silk #soie #luxe #hautecouture #ceremoniedescesars