Les Rochelais sollicités pour définir le futur visage du Gabut

Le cadre est idyllique, les badauds aiment s'y promener, avec la tour Saint-Nicolas d'un côté, l'océan de l'autre. Et pourtant, ça fait 30 ans que le quartier du Gabut n'a pas bougé. Il reste cette friche industrielle de 5 000 m2, composée d'une esplanade et de bâtiments désaffectés. Il y a bien eu des projets, plusieurs même, tous avortés. Alors chacun se l'est approprié. Graffeurs bien sûr, pas un centimètre de mur n'est intact, mais aussi sportifs, touristes, et promeneurs. Mais ça va bouger. La mairie de La Rochelle a décidé de rouvrir le dossier.

Un tiers-lieu, une aire de jeux pour enfants, des terrains sportifs, un jardin public...

Et pour l'occasion, elle innove, avec une démarche inhabituelle. La municipalité en appelle aux Rochelais, à leurs bonnes idées, suggestions, une concertation citoyenne nommée "Dessine-moi un Gabut" (vous avez la référence ?). Celle-ci a commencé fin 2021. Elle va durer toute cette année. Première étape : récolter les idées, soit via un questionnaire en ligne, que tout le monde peut remplir (plus de 120 personnes l'ont fait pour l'instant), soit en échangeant avec des élus. Tout le mois de janvier, ils sillonnent la ville, tous les quartiers, pas seulement le Gabut, pour récolter vos propositions, vos envies.

Tous les murs sont recouverts d'immenses graffitis. C'est même devenu d'années en années l'une des identités du quartier. © Radio France - Lise Dussaut

Ensuite, deuxième étape, des débats, des ateliers citoyens vont êtres organisés, entre mars et mai. L'occasion d'échanger, de débattre, rassembler et trier toutes les idées. Puis un projet final verra le jour. Celui-ci va se concrétiser sur le terrain l'année d'après, en 2023.

Un certain nombre de contraintes à prendre en compte

Bien sûr, la mairie a des contraintes à respecter, pas mal même. Le site est classé zone submersible, pas de construction de logements possibles, pas de crèches non plus par exemple. Il y aura aussi un budget à ne pas dépasser.

Parmi les premières idées récupérées - très réalistes, réfléchies et mesurées -, l'implantation d'une aire de jeux pour les enfants, un tiers-lieu, d'autres terrains sportifs (il y a depuis cet été un demi terrain de basket), un endroit pour danser, une place publique ou un jardin public. Aussi un éclairage digne de ce nom la nuit. Ou plus sobrement, "que ça ne reste pas comme ça" invoque habitant. Et oui, du fait de ces contraintes, le relooking ne sera que partiel, pas de gros chantier à prévoir ou de modification d'ampleur.

Retrouvez le reportage du Choix de France Bleu, sur le nouveau visage à donner au Gabut :