Les "Rolling Stones de la salsa" débarquent à Perpignan en juin au festival Ida

Tout droit venus de Cuba, le groupe mythique de salsa "Los Van Van", sera la tête d'affiche du festival Ida Y Vuelta, rebaptisé pour cette année IDA. Du vendredi 2 au samedi 3 juin 2023, le festival se déroulera à la Casa Musicale, à Perpignan. Surnommés les "Rolling Stones de la salsa", le groupe Los Van Van, vainqueur d'un Grammy en 2000, se produira le samedi soir. Et ils ne sont pas les seuls artistes attendus. Ce festival gratuit pour tous les publics, devenu un rendez-vous de la vie perpignanaise depuis 1997, met aussi en lumière les musiciens de la région.

Tous les horizons seront réunis à la Casa Musicale avec du flamenco, de la rumba gitane, du hip hop, de la salsa cubaine, de l'afro-jazz, du gospel.

Un programme éclectique

Le chanteur perpignanais R.Can animera les deux soirées. Le festival commencera vendredi sur la thématique danse urbaine, avec des artistes en lien avec la Casa Musicale, tels que Moody , Myra , Gros Mo . Le rappeur suisse Makala sera également présent.

Un "plateau tourné vers la musique du monde" est prévu le samedi, explique Rebecca Bouillou, directrice de la Casa Musicale depuis août 2022. Avec De Sant Jaume Son , le groupe de de rumba gitane issu de la communauté Gipsy de Perpignan, TRIO 368°, puis Los Van Van .

Vendredi 2 juin

Moody (rappeur, évolue à la Casa Musicale depuis ses 14 ans, a partagé la scène avec Orelsan, MC Solaar, ...)

Myra (chanteuse déjà venue à la Casa Musicale, musique urbaine R&B)

Gros Mo (rappeur passé par la Casa Musicale, a collaboré avec Nekfeu, Youssoupha, Chilla, ...)

Samedi 3 juin

De Sant Jaume Son (groupe de rumba gitane issue de la communauté Gipsy de Perpignan depuis 1996)

TRIO 368°(collaboration entre 3 grands artistes africains (bassiste sénégalais, batteur ivoirien, pianiste malien))

Los Van Van (les "Rolling stones de la salsa", tout droit venu de Cuba)

"Ida Y Vuelta" devient "IDA"

Cette année, restrictions financières obligent, le festival, porté par la Casa Musicale, propose une édition plus modeste. Il se déroulera sur deux jours au lieu de quatre, sur un site plus réduit qu'à l'accoutumé : dans la grande cour de l'Arsenal à la Casa Musicale.

Une plus petite version "qui reste tout de même hyper ambitieuse, défend la directrice de la Casa Musicale, Rebecca Bouillou, on y a mis tout notre cœur et l'envie de recréer un événement avec cet esprit d'Ida Y Vuelta, comme ça existe depuis 25 ans. C'est toujours convivial, on se serre les coudes."

Pour le président de la Casa Musicale, Bernard Cabanne, l'objectif reste donc, malgré les difficultés, "d'ouvrir les portes de la Casa Musicale à tous, ce qui passe par la gratuité de l'événement !"

Los Van Van - Vanvaneo (Video Oficial)