Les Seinomarins profitent du covid pour se mettre à la guitare

Que faites-vous pour vous occuper après 18h ? Certains optent pour les jeux de société, d'autres regardent des séries. Et puis, il y a ceux qui se sont mis à la guitare. L'instrument séduit de plus en plus. Les Seinomarins profitent du covid-19 et du couvre-feu pour apprendre à jouer ou rejouer.

La guitare, instrument très abordable

"Depuis le début de l'année, j'ai quatre nouveaux élèves", explique Clément Caumont, professeur de guitare à Sotteville-lès-Rouen. "Beaucoup d'enfants entre 8 et 12 ans qui veulent apprendre la guitare acoustique pour jouer des musiques de grand public, pop, comme Pomme, Shawn Mendes, Imagine Dragons".

Pour égayer le quotidien de ces derniers mois, ces jeunes se mettent à jouer. "Le confinement pèse sur les gens, beaucoup d'ennui surtout chez les enfants, ce sont des boules d'énergies les enfants. Du coup, les parents veulent aussi les occuper pendant une heure par semaine avec la guitare", poursuit le jeune professeur de 26 ans.

La guitare est devenue plus abordable. Avec les vidéos en ligne. Et les professeurs pour accompagner les jeunes novices. "La guitare acoustique, notamment, est très connue du grand public, une chanson sur Spotify par exemple et on peut entendre de la guitare", ajoute Clément Caumont. D'un côté, il y a ceux qui se mettent à jouer, de l'autre ceux qui ressortent la guitare du placard.

"Quand l'instrument a dormi longtemps, ça peut bouger. Des fois on a juste besoin de remplacer des cordes et puis d'autres fois, effectivement, la table a bougé un peu plus. On a plus de réglages à effectuer", remarque Baptiste, luthier et gérant de la boutique Il pleut des cordes à Rouen.