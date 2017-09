Les rugbymen d'Aubenas visent le haut de tableau de la fédérale une

L'entraineur du RCAV vise une 6ème place en fédérale une élite au terme de cette saison 2017/2018. Le championnat reprend ce dimanche.

Une nouvelle équipe

L'équipe a été renouvelée à plus de 50% par rapport à la saison dernière. De nombreux ont été recrutés à Aubenas ou dans les centres de formation des grandes équipes. Le Rugby Club d'Aubenas Vals mise donc sur la jeunesse par conviction et aussi par nécessité budgétaire. La fédérale une élite, e sont des joueurs professionnels dans une structure amateur. Voilà la quadrature du cercle. Il n'y a aucune ressource en provenance des télévisions et seules les collectivités territoriales et les partenaires font le budget du club.

La construction d'un groupe

Marc Reynaud, l'entraineur du RCAV ne se fait pas d'illusions. La Pro D2 se sera pour plus tard. L'objectif pendant deux à trois ans se sera de constituer un groupe entre les joueurs confirmés et les jeunes qui arrivent cette saison. Le plus jeune a 19 ans, le plus vieux 34 ans. Ce peut être une force avec la fougue et l'expérience. Mais il faut que la mayonnaise prenne. C'est ce qui sera testé ce dimanche face à Rouen. Premier déplacement d'Aubenas chez un promu. Le coup de sifflet du match sera donné à 15H.