Les Sables d'Olonne, un monument historique cloué à quai

Le chalutier, le Kifanlo, classé monument historique, ne peut plus sortir en mer, faute d'équipage.

Les Sables-d'Olonne, France

Le Kifanlo, chalutier des années 50, classé aux monuments historiques, est condamné à rester à quai depuis le début de l'été. L'association Océam, n'a plus personne pour le faire naviguer. Finies les sorties touristiques. Depuis plus de trente ans, le Kifanlo emmenait les touristes en mer pour des parties de pêche au chalut. L'association cherche désespérément un capitaine et un matelot-mécanicien.

Construit aux Sables d'Olonne en 1955, le Kifanlo. est un véritable emblème de la pêche sablaise. Sur les seize exemplaires contruits dans les années 50, il est le seul à avoir été sauvé de la destruction. Il n'a jamais quitté le port des Sables d'Olonne. Jusque dans les années 80, il allait à la pêche au thon jusqu'au large des cotes portugaises. Classé en 1984, il a été le premier bateau de pêche français à être classé monument historique.