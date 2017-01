Les salles de cinéma mayennaises ont fait le plein en 2016

Une année faste avec 213 millions de tickets vendus sur l'ensemble du territoire. Les cinéphiles mayennais s'en sont, eux aussi, donné à coeur joie.

C'est un carton plein ! Notre département a suivi la tendance nationale. Le Cinéville de Laval a attiré 450.000 spectateurs, une hausse de la fréquentation de près de 6% par rapport à 2015. C'est vrai, il a profité de la fermeture, pour travaux, du cinéma de Mayenne. Le Vox a, malgré tout, accueilli, entre janvier et août, plus de 40.000 personnes. A Château-Gontier, le Palace a également cartonné : 93.000 cinéphiles, 5.000 de plus que l'année précédente.

En Mayenne, le ciné a pris des allures de divertissement familial et convivial. Signe des temps ce sont les comédies qui ont connu un énorme succès. Le public mayennais a plébiscité "Radin", "Les Tuche 2", "Camping 3" et les films d'animation.