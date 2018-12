Les salles de cinéma moins fréquentées en 2018 mais une belle année pour les films français

France

Les salles obscures ont légèrement moins attiré les foules en 2018. Le Centre national du cinéma (CNC) et de l'image animée a publié son bilan annuel ce lundi. Au total, le centre comptabilise environ 200 millions d'entrées en 2018, contre 209 millions en 2017. Un chiffre en baisse pour la deuxième année mais la fréquentation des salles françaises se maintient tout de même au dessus de la barre des 200 millions depuis une décennie, précise l'AFP. En 2011, les salles de cinéma en France avaient enregistré un record à plus de 217 millions d'entrées.

La France, premier marché du cinéma en Europe.

Si la fréquentation des salles obscures a baissé, le cinéma français ne s'en porte pas moins bien. La France est le premier marché du cinéma en Europe. "C'est une très belle année pour les films français", commente la présidente du CNC Frédérique Bredin, dans un communiqué. Les films français ont attiré plus de 77 millions de spectateurs dans les salles obscures cette année, soit 39,3% de part de marché. Une proportion en hausse de près d'un point par rapport à l'année précédente.

Parmi les cinq films qui ont réalisé le plus d'entrées dans l'Hexagone, trois sont des productions "made in France". France Bleu vous dévoile le TOP 5 des plus gros succès de cette année.

Le Grand Bain

Avec très exactement 4,2 millions d'entrées, "Le Grand Bain" termine cinquième au classement. Un succès pour Gilles Lellouche qui s'est offert un casting de luxe : Marina Foïs, Guillaume Canet, Benoît Poelvoord, Leïla Bekhti, Virginie Efira, Philippe Katerine et Mathieu Amalric. La comédie dramatique est sortie en salle à la fin de l'année, le 24 octobre 2018.

Avengers: Infinity War

L'univers du studio américain Marvel fait toujours rêver. Ainsi, "Avengers: Infinity War", sorti le 25 avril dernier, totalise cinq millions d'entrées cette année. Le blockbuster a été réalisé par Joe Russo et Anthony Russo.

La Ch'tite Famille

La comédie de Dany Boon a encore une fois séduit les Français. La Ch'tite Famille, avec notamment Laurence Arné et François Berléand, enregistre 5,6 millions d'entrées au total dans les salles obscures après sa sortie le 28 février 2018.

Les Tuche 3

C'est la comédie française qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées dans l'Hexagone, soit 5,7 millions de spectateurs au cinéma. Le film "Les Tuche 3" d'Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, arrive ainsi à la deuxième place du podium. Après "Raid Dingue" de Dany Boon, "Les Tuche 3" se verra décerner le prix du public au prochain Festival de Cannes.

Les Indestructibles 2

La famille de super-héros américaine domine le TOP 5 cette année. Avec 5,8 millions d'entrées, "Les Indestructibles 2" est le film le plus vu en France toutes nationalités confondues.