Les salles de spectacles commencent à rouvrir dans le Nord : "c'est une grande émotion"

Après six mois d'arrêt à cause du coronavirus, le monde du spectacle revit peu à peu. Les salles s'organisent pour proposer des concerts, du théâtre, de la danse : spectacles masqués, mais dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes allés au Colisée de Roubaix et au Grand Mix à Tourcoing.

Dans le plan de relance du gouvernement, deux milliards d'euros seront consacrés à la culture. Le secteur a beaucoup souffert, et continue à souffrir de la crise du coronavirus. Le spectacle vivant, à l'arrêt depuis le mois de mars, reprend petit à petit en ce mois de septembre, en espérant que le passage en zone rouge du département du Nord ne compromettra pas cette reprise.

Sur la façade du Colisée de Roubaix, qu'on appelle "l'Olympia du Nord", de grandes lettres rouges annoncent : "Hâte d'être ensemble". Mais dans quelques jours, elles seront remplacées par le nom des tous premiers artistes à monter sur scène en six mois : Mozart Group, un quatuor musical et humoristique. Programmé le 10 mars, le spectacle a été reporté, il fera la réouverture du Colisée le 21 septembre.

Spectateurs masqués et distances

Les règles sont strictes : tout le monde est masqué, sauf les artistes. Dans la salle, un siège sépare les groupes de spectateurs. Le directeur du Colisée, Bertrand Millet, n'est pas inquiet : "on va s'y habituer, et je pense que ça ne va pas nuire aux émotions que l'on va ressentir. On a besoin de ces temps de communion tous ensemble. Notre raison d'être, c'est de faire vibrer cet endroit. Ce sera une grande émotion et un grand bonheur, j'attends ça avec une énorme impatience".

La réservation des billets pour la soixantaine de spectacles de cette saison commence le 15 septembre. Le logiciel mettra automatiquement le siège vide entre les groupes. La salle devrait être remplie à 60 ou 70%.

Concerts de rock assis

Le casse-tête est encore plus grand pour les salles de concerts où on est habituellement debout. C'est le cas du Grand Mix à Tourcoing, qui se résoud à installer des chaises. Pas facile d'imposer ça à un public adepte du rock qui bouge, il y a même un concert de métal au programme. Boris Colin, le directeur du Grand Mix, espère, sans trop y croire, que "tout le monde sera assis sagement et applaudira chaleureusement ! Si tout le monde est d'accord pour jouer le jeu, autant le faire"

Le tout premier concert au Grand Mix, ce sera le samedi 19 septembre, et ensuite la programmation sera réduite d'environ deux-tiers, et évoluera en fonction de la situation. Réduite aussi, la jauge. Pour respecter les règles de distance, pas plus de 200 personnes dans la grande salle qui en compte normalement 600. Économiquement, cette reprise ne sera donc pas rentable, mais pour Boris Colin, elle est indispensable : "psychologiquement, ça fait du bien, on voit un peu de petites lumières au bout du tunnel. On va essayer de préserver au maximum l'expérience concerts. Reprendre, c'est aussi remettre de l'économie dans la filière, faire bosser les artistes, les techniciens."

Le spectacle vivant, en chair et en os, est irremplaçable

Et il y a des signes qui ne trompent pas. Au club, la petite salle du Grand Mix, le musicien Matthieu Harlaut, de son nom de scène Chamberlain, est en résidence, il jouera en live le 17 octobre : "on peut faire tout ce qu'on veut en dématérialisé, le spectacle vivant, en chair et en os, est irremplaçable. Mais j'attends de voir. Entre une salle dense avec des gens debout et une salle exclusivement assise avec des gens masqués, je ne sais pas encore dire l'impact de la présence humaine".