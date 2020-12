Les salles de spectacles d'Annemasse, Annecy, Chambéry assommées après l'annonce du maintien de leur fermeture

Sur le site internet de la scène du Château rouge à Annemasse ce matin on peut toujours lire ce message en date du 3 décembre : "Réouverture le 15 décembre". Mardi soir, c'est le spectacle de danse "Nomad" du chorégraphe belge Sidi Larbi Charkaoui qui était prévu. Toute la semaine était même programmée. Tout est annulé.

Les annonces de Jean Castex ont fait retomber une véritable chape de plomb sur le monde du spectacle : la fermeture des lieux culturels est prolongée de trois semaines jusqu'au 7 janvier, au moins. Alors que partout les artistes étaient prêts à remonter sur scène dans cinq jours et que les salles avaient un protocole sanitaire prêt, avec des sièges et des rangées vides de spectateurs pour respecter la distance physique.

On pensait en sortir, et il s'est rallongé ce tunnel.

"C'est un coup de massue supplémentaire. On avait remis la machine en marche pour être prêt mardi, dit Frédéric Tovany le directeur de la scène du Château rouge à Annemasse. On avait de beaux spectacles prévus pour finir l'année. Les compagnies sont fragilisées depuis le début du confinement avec des tournées qui se sont amenuisées au fil du temps. On pensait en sortir et il s'est rallongé, ce tunnel ".

Le directeur de Bonlieu à Annecy demande un minimum de visibilité

Pour le directeur de Bonlieu à Annecy, le pire c'est de ne pas savoir combien de temps va encore durer cette fermeture des salles de spectacles : trois semaines ? tout janvier ? jusqu'au printemps ?

Salvador Garcia avait aussi prévu de reprendre mardi prochain avec "La Mouette" de Tchekhov, mise en scène de Cyril Teste. " Le problème, c'est ce manque de visibilité, dit le directeur de la scène nationale. _De trois semaines en trois semaines, ça ne permet pas de réorganiser les saisons. Ça va être de plus en plus compliqué de reporter les spectacles "_. Salvador Garcia demande un minimum de visibilité nécessaire pour les répétitions et la préparation des salles avant une réouverture. " J'ai bien peur que ça ne soit pas possible avant le printemps ", conclut le directeur de Bonlieu très pessimiste, quand il entend parler d'une possible troisième vague.

On a la chance d'être aidé avec le chômage partiel mais la déception est très très grande, dit le responsable des salles d'art et d'Essai de Chambéry

Pas de cinéma rouvert non plus mardi prochain. Patrice Palumbo à la tête des deux cinémas d'art et d'essai de Chambéry - l'Astrée et le Forum - souligne que la fermeture de ses salles pour les fêtes de fin d'année, c'est 10% de son chiffre d'affaires annuel qui s'envolent. " On va changer encore nos affiches, dit le responsable résigné. Ces derniers jours, ça joue énormément sur le moral de l'équipe.

Il tente de relativiser : " On a la chance d'être aidé avec le chômage partiel. Mais la déception reste très très grande".