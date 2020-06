Les salles de sport rouvrent à La Rochelle mais sans vestiaires et sans douches

Parcours fléché, machines isolées et désinfectées et personnel masqué : à l'Appart Fitness de La Rochelle, tout est fait pour une reprise du sport en toute sécurité.

"C'est peut-être le plus gros changement." Julien Speranza, le manager de l'Appart Fitness de La Rochelle évoque la fermeture des douches et des vestiaires de la salle. La raison est simple : "impossible d'assurer le suivi et le respect des règles". Alors à l'entrée du club, les habitudes ont un peu changé. D'abord, il y a un passage par le distributeur de gel hydroalcoolique, "obligatoire pour rentrer". Ensuite, impossible de se changer donc, il faut arriver déjà en tenue mais changer de chaussures pour en enfiler des "spécifiques à la salle", là aussi c'est une obligation.

Direction le portique d'entrée pour passer son badge, il comptabilise désormais les passages pour limiter le nombre de sportifs. "On peut laisser entrer une personne pour cinq mètres carrés, explique Julien Speranza, ici ça veut dire qu'on peut avoir cent personnes qui s'entraînent en même temps donc ce n'est pas vraiment une contrainte, on a de la place." En revanche, impossible de venir en dehors des heures de présence du personnel, par ailleurs masqué et ganté, comme c'était le cas avant.

"Une semaine pour tout mettre en place"

Depuis la réouverture de l'Appart Fitness, on peut suivre des cours collectifs mais en petit groupe : "on a tracé des zones de quatre mètres carrés dans la salle ce qui fait qu'on a quinze places alors que d'habitude on en a trente ou quarante". Autres options : les cours en extérieur, qui existaient déjà avant mais développés après le confinement ou les cours en ligne à distance.

La moitié des installations a été recouverte de plastique noir pour assurer une distance physique suffisante. © Radio France - Marina Guibert

Pour les machines individuelles, c'est simple, une sur deux a été condamnée, recouverte de plastique noir. Les autres sont entourées de carrés oranges tracés au sol, la limite à ne pas dépasser. Elles sont aussi désinfectées toutes les trente minutes. Pour les rejoindre un parcours fléché a été tracé. Tout ça a demandé du temps, affirme Julien Speranza : "on a beaucoup anticipé pendant ces deux mois et demi de fermeture et il a fallu une semaine aux techniciens et aux employés pour tout mettre en place et réussir la réouverture mais aussi la suite parce que je pense qu'on va se servir de ça pour travailler encore plus sur les normes, les pratiques, par exemple on va sûrement maintenir les cours à distance et développer ceux en extérieur".

Cette réouverture est cruciale pour des raisons économiques bien sûr mais aussi pour répondre à la demande. _"On a reçu beaucoup de mails, de demandes d'inscription pendant la fermeture et dès le premier jour d'ouverture où beaucoup d'adhérents sont venus. "Ce n'est pas Jonathan, haltères à la main, qui dira le contraire : "j'étais impatient, ça fait du bien de revenir parce que à force courir et faire des élastiques on s'ennuie un peu,_ ça fait vraiment du bien d'avoir la salle, où on passe beaucoup de temps, ouverte ". La séance terminée pas de douche donc, pas de café non plus, la machine a elle aussi été condamnée.