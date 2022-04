Les Samariens à la découverte de leur propre patrimoine

Une douzaine de sites touristiques de la Somme, porteurs du patrimoine naturel et culturel local, ouverts gratuitement à ses habitants le temps d'une journée. C'est le principe de l'opération nommée "le Printemps du Département", expérimentée pour la première fois ce dimanche.

L'initiative, tirée d'une promesse de campagne de la majorité départementale, part d'un constat résumé par le président Stéphane Haussoulier : "Quelques fois, les habitants de la Somme _connaissent mal les trésors culturels, naturels_, qui existent dans ce département".

Le patrimoine souvent aussi proche que méconnu

Un constat dans lequel l'ancien maire de Saint-Valéry-sur-Somme s'inclut d'ailleurs : "J'ai 53 ans, et je ne connaissais pas la Citadelle de Doullens avant de devenir président du département il y a un an ! Si moi ça m'est arrivé, alors ça doit arriver à beaucoup d'habitants de ce département."

Profitant de l'opération, de nombreuses familles samariennes se sont donc pressées ce dimanche aux portes du parc de Samara, à l'ouest d'Amiens. Certains n'y avaient pas remis les pieds depuis des décennies comme Ludovic, dont la dernière visite remonte à la création du parc, en 1988. "Je suis venu, j'étais gamin. J'ai 48 ans aujourd'hui, alors ça remonte ! C'est vrai que quand on part en vacances on visite, mais dans le région on ne visite rien".

Avoir l'idée... et le budget !

Constat partagé par la plupart des visiteurs. L'idée de découvrir le patrimoine de chez soi ne va pas toujours de soi. Si Sarah est venue ce jour-là, c'est surtout pour occuper les enfants : "On a vu que la réouverture était ce week-end alors on leur a proposé et ils étaient ravis. Ca leur fait plaisir, et puis du coup à nous aussi. Mais _par chez nous je ne sais pas trop ce qu'il y a d'autre à visiter_".

Un problème de méconnaissance donc, mais aussi de budget estime Ludovic. Ils sont venus à 8, économisant grâce au Printemps du département environ 70€. "Quand on est nombreux, ça devient un budget. Là pour être franc on en profite parce que c'est gratuit !", s'exclaffe-t-il.

Un argument qui ne tient pas pour le directeur du parc, Ludovic Moigner : "Pour les habitants de la Chaussée-Tirancourt, où est construit Samara, c'est gratuit depuis toujours. Et pourtant ils ont du mal à venir. C'est une règle qui se vérifie partout. On est à côté d'un endroit merveilleux à visiter. On ne va pas y aller tout de suite parce qu'on peut y aller tous les jours. Du coup on n'y va jamais".