Les santons de Provence veulent être reconnus au patrimoine immatériel de l'UNESCO

Pour une reconnaissance du "savoir-faire des santonniers de Provence auprès de l'UNESCO" : c'est le nom d'une toute nouvelle association présentée ce samedi à la fête du santon et des crèches en pays d'Aubagne. C'est parti pour plusieurs années de démarches afin d'obtenir cette reconnaissance d'un art provençal né il y a150 ans. Il s'agit d'inscrire le santon provençal au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Florence Amy, santonnière d'Aubagne, en est l'une des chevilles ouvrières. "Le santon de Provence est connu dans le monde entier. On vit de ce métier et il est important de le défendre".

Florence Amy Copier

Ses parents étaient santonniers depuis 1966. Au-delà d'une reconnaissance mondiale qui amènerait un surplus de notoriété, il s'agit bien "rendre hommage à nos aînés qui ont inventé cet art unique. Pour ne pas les oublier. Le santon est l'emblème de la Provence".

Des figures incontournables - Florence Amy

Il faudra peut-être dix ans pour obtenir cette reconnaissance

Une reconnaissance à l'UNESCO est une aventure. Pour la reconnaissance du parfum à Grasse, il a fallu dix années. "Cela prendra des années. Mais ce n'est pas grave. Il faut le lancer maintenant" explique Florence Amy. "Le cahier des charges de l'Unesco est difficile à remplir. Il nous faut des collèges d'experts avec des historiens, des anthropologues, pour réaliser un inventaire national"

Un art qui sent bon la lavande - Florence Amy