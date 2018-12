Lorraine : le sapin de Noël local a la cote

Lorraine, France

Dans moins d'un mois ce sont les fêtes de fin d'année, et les ventes de sapin de Noël ont déjà commencé chez les pépiniéristes et autres revendeurs en Lorraine.

Le rush devrait commencer ce deuxième week-end de décembre selon certains commerçants, mais les clients affluent déjà.

Le naturel et local plaît toujours

A la pépinière Ets Mougenot de Vandoeuvre-lès-Nancy, tous les sapins sont produits dans les Vosges saônoises. "On vend principalement du Nordmann et quelques épicéas, explique Rémi Mougenot, responsable des vente. Les sapins sont cultivés à Fougerolles (Haute-Saône), en pepinière. On coupe au fur et à mesure de la demande, et ça marche bien comme ça."

Comptez une dizaine d'euros pour les plus petits sapins. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est Monsieur qui les a plantés !"

Annie de Nancy repart avec un petit sapin d'1,10 m. "C'est Monsieur qui les a plantés ! il n'y a pas d'intermédiaire. Je préfère faire travailler les gens qui produisent." Idem pour Christine qui vient chaque année acheter son épicéa pour mettre dans sa salle à manger : "L'odeur de l'épicéa c'est quand même très particulier... ça fait ambiance de Noël. L'artificiel, ça n'a pas le même charme..."

Ce qui m'a donné envie de prendre un sapin naturel, c'est lorsque mes parents m'en ont acheté un magnifique pour la Saint-Nicolas — Marion" - Une cliente

Comptez de 10 € pour le plus petit spécimen à plus de 100 € pour le sapin de 4m.

Le sapin en LED a la côte

Autre tendance, les sapins en LED ! Fini les aiguilles, il dure toute l'année. Depuis quelques années, Jeff Bouchot commerçant au magasin JSE de Tomblaine voit de plus en plus de particuliers se diriger vers ce sapin "durable". Il en a déjà vendu environ 400 à des commerçants.

Le sapin LED en spirale. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est un sapin un peu plus moderne et design, explique le commerçant. Ce qu'on veut c'est garder l'esprit de la lumière de Noël. Et l'orientation des fabricants aujourd'hui c'est que cette décoration ne serve pas qu'a Noël "

Ampoule LED : "Deux couleurs sont très tendance, le blanc chaud et le blanc pur" - Jeff Bouchot Copier

Les différents sapins et arbres de Noël en LED © Radio France - Mélanie Juvé

Et il n'y a pas que le sapin LED qui est réutilisable. D'après ce commerçant, les guirlandes en LED, où en motif ampoule à incandescence ou même multicolores se retrouvent aussi bien en décoration sur une terrasse l'été ou ornant un milieu de table le reste de l'année.